Tårevåt Skarstein etter fjerdeplass i VM-opninga: – Eg har kjent meg einsam

Skarstein var til slutt berre 1,5 sekund bak den tyske bronsevinnaren Anja Wicker i mål. Amerikanske Kendall Gretsch vart verdsmeister etter å ha vore suveren heile løpet. Kviterussiske Valjantsina Sjyts tok sølvet.

I intervjua med NRK etter målgang kjempa Birgit Skarstein mot tårene. Ikkje fordi ho var skuffa over plasseringa, men meir fordi ho hadde prestert over eigne forventningar etter ei svært tøff opplading til meisterskapen på heimebane.

– Eg er litt sett ut. Tenk at eg slost om medalje, sa Skarstein til statskanalen.

– Det skal ikkje gå an. Det skal ikkje vere mogleg. Eg har jo tenkt og håpa at eg ikkje skulle vere altfor langt unna, men det har vore skikkeleg tøft å førebu seg til dette VM-et. Eg har vore mykje åleine og kjent meg mykje einsam. Eg har prøvd å leggje ned dei timane som eg har kjent var nødvendig for å hevde meg på ski, heldt trønderen fram.

Kosta mykje

Paralympics-vinnaren i roing frå Tokyo sette vidare ord på at ho ikkje hadde nokon store forhåpningar om å vere med i medaljekampen på Lillehammer torsdag.

– Eg har tenkt at det var heilt umogleg å vere konkurransedyktig på ski, men at eg skulle gi det alt eg kunne for å kunne stå rakrygga, sa 32-åringen.

Oppladinga til VM, som ho har gjennomført heilt på eiga hand, har kosta.

– Eg har lurt på om det har kosta for mykje, for eg har vore mykje åleine. Men eg har hatt eit håp om at dersom eg beit tennene saman og heldt ut, kunne eg klare å hevde meg. Men det har vore heilt bingo. Eg gjekk ut i løpet i dag som dårlegast rangert i verda, og derfor starta eg først, sa ho til NRK.

Det norske håpet starta 7,5-kilometeren i ein jamn fart, men bakfrå kom fleire sterke kvinner og plasserte seg føre på tidlege passeringar. Mot slutten vart det likevel spennande då det ved passering fem kilometer skilde berre ti sekund frå tredjeplasserte Wicker ned til Skarstein.

Klar for Beijing

Dermed vart avslutninga ein bronsekamp for Skarstein, som måtte setje opp tempoet for å kunne ta medalje, men ho greidde ikkje ta inn sekunda ho trong.

Fjerdeplassen medførte samtidig at Levanger-jenta kvalifiserte seg til Paralympics i Beijing i første løp i VM.

– Det viser kanskje at eg ikkje er heilt ubrukeleg likevel, smilte ho.

Indira Liseth ser ut til å ta 12.-plass i VM-debuten sin.

