Svensk toppklubb hentar Sandnes Ulf-spelar

– Det kjennest kjempebra. Vi har lenge prøvd å få til denne overgangen – no er eg glad for at alt har gått gjennom, og at eg er her, seier Baidoo til Elfsborgs nettsider.

Tysdag ettermiddag kom til 22-åringen sin nye klubb. Han fortel om eit godt førsteinntrykk.

– Det er som ein familie, vil eg seie. Velkomsten har vore fantastisk og alle er veldig hyggjelege, så eg er fornøgd, seier Baidoo, som har signert ein avtale ut 2025-sesongen.

Dagleg leiar i Sandnes Ulf. Tom Rune Espedal ønskjer midtbanespelaren lykke til:

– Vi takkar Michael for innsatsen i lyseblått og ønskjer han masse lykke til i Sverige. Vi er fornøgd med avtalen og har hatt ein god prosess med IF Elfsborg. Dette viser igjen at Sandnes Ulf er ein attraktiv klubb for spelarar å komme til. Utviklar ein seg rett, følgjer dei store klubbane med. Vi ser fram til å følgje Baidoos utvikling i Allsvenskan og ønskjer han lykke til, fortel dagleg leiar i Sandnes Ulf Tom Rune Espedal.

Baidoo kom til Sandnes Ulf frå Jerv framfor sist sesong. Han noterte seg for fire mål og åtte målgivande i 2021.

