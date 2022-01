OL i fare for hoppstjerna Stoch

sport

Stoch fortel om skadesituasjonen på Instagram-kontoen sin.

[if !supportLists]– [endif]Hjartet mitt er knust. Det siste hoppet måndag gav meg så mykje tru, energi og glede at eg gledde meg til dagens trening. Under oppvarminga, og i eit sekund med dårleg konsentrasjon … eg veit ikkje eingong kva eg skal kalle det … og smertene eg fekk. Ankelen hovna opp og endra farge, skriv polakken.

– Etter behandlingar, konsultasjonar og diagnosar som varte i fleire timar kom resultatet – ein avriven leddkapsel. Eg vil ikkje kunne starte i Zakopane. Eg skal halde dykk orientert om alt, held hoppstjerna fram.

Stoch har ikkje vore i si beste form i vinter og ligg på ein 16.-plass samanlagt i verdscupen. Han vann to OL-gull i Sotsji i 2014 og tok òg gull under OL i Pyeongchang 2018.

(©NPK)