Medium: Regjeringa opnar barneidretten – usikkert om breidda

Torsdag ettermiddag melder både NRK og Dagbladet at kjelder i regjeringsapparatet har opplyst at regjeringa kjem til å opne barne- og ungdomsidretten på pressekonferansen i kveld.

Regjeringa ser dermed ut til å halde løftet om å prioritere barn og unge når det kjem lettar i koronatiltaka.

I desember vart det innført eit skilje mellom dei yngste og dei eldre barna, der dei over ungdomsalderen vart underlagd tilråding om å halde ein meters avstand. Dette skiljet kan no forsvinne, og det kan gå mot ei full opning for idretten for alle under 20 år.

For vaksne førte desembertiltaka til stans i tusenvis av handball- og ishockeykampar og avstands- og maksimaltal i utandørs aktivitet. All innandørs aktivitet vart anbefalt avlyst.

Det har så langt ikkje komme opplysningar om at det vil bli lettar i tiltaka for breiddeidretten for vaksne over 20 år.

Idretten har i lang tid klaga til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) over konsekvensane av avgrensinga i unges idrettsaktivitet, og idrettspresident Berit Kjøll har særleg argumentert for at alle under 20 må likebehandlast.

