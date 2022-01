Kilde mot pallplass i Wengen – skummelt hopp øydela sigerssjakta

sport

Kilde hadde grøne tal nesten heile vegen ned traseen, men i mål måtte han sjå seg slått med 23 hundredels sekund. Han leidde med 41/100 etter første mellomtid.

Deretter kom Kilde seg gjennom eit skummelt hopp. Det vart ein skikkeleg fartsbrems, og forspranget var meir enn halvert ved neste tidstaking. Bærum-alpinisten greidde ikkje å hente seg inn og heldt fram med å tape tid.

29-åringen har vore den beste super-G-utøvaren i vinter. Fire av dei fem verdscupsigrane hans har komme i disiplinen. Odermatt har vore tilsvarande suveren i storslalåm. Sveitsaren ligg an til å ta den sjette sigeren sin for sesongen (to i super-G).

Adrian Smiseth Sejersted var sist på resultatlista då han køyrde ned til mål frå startnummer åtte. Han la seg inn 1,82 sekund bak Odermatt.

Rennet på torsdag skulle eigentleg ha gått i italienske Bormio i romjula. Det er to utforrenn i Wengen fredag og laurdag.

