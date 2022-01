sport

Utandørs kan vaksne igjen utøve idrettsaktivitet som normalt, med kontakt der det er nødvendig, fastslo regjeringa på pressekonferansen på torsdag. Det betyr mellom anna grønt lys for restart av breiddefotballen.

– Det er fantastisk at det no blir opna igjen på alle nivå. Ein gledesdag for alle som er glad i fotball, seier Kari Lindevik, leiar i Divisjonsforeningen, til NTB.

Ho representerer mellom anna klubbane på tredje og fjerde nivå i herrefotballen.

– Vi har vore bekymra for utøvarane våre på over 20 år sidan innstramminga 13. desember. Dei har lidd i halvtanna år, og det ville vorte vanvitig krevjande om ein måtte ut i nye rundar med nedstenging, seier Lindevik.

Gladmeldinga på torsdag betyr at fotballklubbane i lågare divisjonar no kan starte førebuingane til 2022-sesongen på tilnærma vanleg vis.

Lindevik håpar og trur no at den tunge perioden med nedstenging og tiltak no er unnagjort.

– No kjenner vi oss tryggje på at sesongoppkøyringa kan starte, og at det kan bli ein normal sesong. Vi bad om tillit (frå styresmaktene), og vi skal forvalte han godt, seier ho.

Store delar av dei to siste sesongane har gått fløyten for breiddefotballen som følgje av koronapandemien.a

(©NPK)