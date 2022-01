Fillon Maillet vann kaotisk Ruhpolding-sprint – Andersen med karrierebeste

sport

Franske Fillon Maillet var som vanleg rask i løypa, og han fekk ikkje skikkeleg konkurranse frå dei beste i eit renn der Noreg stilte med seks «B-løparar» sidan dei OL-uttekne herrane står over denne verdscuprunden.

Overraskinga Doll, som har slite med forma over lang tid, var på skothald til å slå franskmannen då han gjekk ut 2,3 sekund bak han frå siste skyting. Tyskaren gav det eit forsøk, men enda 7,2 sekund bak og vart nummer to.

I tilsynelatande brukbare skyteforhold var det mange sterke løparar som skaut seg ut av tetkampen, som Sebastian Samuelsson (to bom) og Emilien Jacquelin (fire bom). Fillon Maillet leier verdscupen samanlagt og auka føringa si betydeleg torsdag.

Trear i rennet vart Anton Smolski frå Kviterussland.

Fornøgd Andersen

Aleksander Fjeld Andersen vart best av dei norske skiskyttarane. Han skaut to fulle hus og enda på 11.-plass. Frå før hadde han ein 12.-plass som beste plassering i verdscupen.

– Eg er veldig fornøgd med å skyte ti treff på direkten i verdscupen. Det er herleg å få til eit såpass bra løp. Så får vi sjå kva det held til, sa han til NRK.

Erlend Bjøntegaard fekk òg opprykk frå IBU-cupen og leverte ein grei konkurranse. Med eitt bomskot enda han 1.01,1 bak Fillon Maillet på 15.-plass.

– Alt i alt heilt OK. Eg merkar at dette er konkurranse på eit høgare nivå enn IBU-cupen. Det går berre litt fortare heile vegen, og i dag hadde eg ikkje form eller energi til å henge med, sa den rutinerte Beveren-løparen.

Bomskot øydela

Johannes Dale (to bom), Sverre Dahlen Aspenes (1), Håvard Bogetveit (2) og Sindre Fjellheim Jorde (3) hamna eit stykke ned på resultatlistene.

– Eg fekk ein god start, men så vart det tungt på stå. Eg trur ikkje dei skota kan ha vore langt unna, for eg trudde begge var treff. Så det var skuffande å sjå at blinkane ikkje gjekk ned. Eg gjer så å seie alt etter planen, men det blir som det blir med to bom for mykje, sa Dale.

Jorde hadde sjansen til å tukte mellom anna Andersen etter ein god liggjande-serie, men tre bom på ståskytinga øydela løpet for han.

Andersen, Bjøntegaard, Dale, Aspenes og Bogetveit er kvalifiserte for jaktstarten på søndag.

(©NPK)