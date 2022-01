Endeleg for Barthold: 3573 dagars ventetid over

sport

3. april 2012 var han med i ein A-landskamp for første gong. Sidan det har åra gått, og torsdag er det 3573 dagar sidan han debuterte for Noreg. Etter at Magnus Jøndal la opp i sommar, opna det seg på venstrekanten.

– Eg er nok ein tolmodig person, seier Barthold til NTB.

Noreg startar EM mot vertsnasjon Slovakia. Planen er å springe inn ein del norske mål, og der kan Barthold bli sentral.

Han vart pappa for første gong klokka 17.30 julaftan. Han hadde berre nokre dagar heime med dottera Elea og kona før EM-samlinga starta.

– Det var blytungt faktisk å reise. Sakna er stort. Eg fekk berre ei veke med veslejenta. Eg gler meg til meisterskapen, men gler meg søren til å komme heim òg, seier Barthold til NTB.

Det blir å halde kontakten på digitale plattformer i vel to veker til.

Noreg har òg Russland og Litauen i EM-puljen sin. Dei to beste laga kvalifiserer seg for hovudrunden.

Det er opna for maks vel 2000 tilskodarar på Noregs tre første kampar.

(©NPK)