Dortmund-sjefen: – Når Erling ikkje skårar, blir han frustrert

sport

Den norske landslagsspissen gjekk mållaus av banen både i Dortmunds siste bundesligakamp før julepausen, og då Eintracht Frankfurt vart slått 3-2 sist helg.

Fredag er Freiburg motstandar på heimebane. Då Dortmund-sjef Rose møtte pressa torsdag vart det raskt snakk om Haaland og fråværet av skåringar i dei to siste kampane.

Rose svarte at det er lett å sjå på superspissen at han ikkje er fornøgd med utteljinga framfor mål.

– Når Erling ikkje skårar, blir han sint – akkurat som alle andre spissar. I kampen mot Frankfurt ordna han ein målgivande pasning for oss, så han er alltid viktig. Og vi er sikre på at han snart kjem tilbake til å skåre mål, sa Dortmund-sjefen.

Rose gav òg uttrykk for at Haaland veit at han framleis kan forbetre delar av eige spel og peika på hovudspelet som døme.

Dortmund-trenaren er trygg på at den norske landslagsstjerna raskt vil dukke opp i målprotokollen igjen.

– For meg er det ikkje noko drama om Erling ikkje skårar på to, tre fire kampar, sa Rose.

Haaland har spelt 12 kampar i Bundesliga for Dortmund denne sesongen, og står med imponerande 13 mål og fem målgivande pasningar.

(©NPK)