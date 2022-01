Berre halvfulle tribunar under Australian Open

sport

Avgjerda om å redusere talet på publikum som får vere til stades på storturneringa i tennis, vart kjend torsdag, fire dagar før første serve på centercourten i Melbourne.

Eit tilsvarande tak vart sett under turneringa i fjor, før ei nedstenging medførte tomme tribunar i fem dagar. Dei siste fire dagane gjekk kampane for eit avgrensa publikum.

– Desse oppdaterte tiltaka for Australian Open inneber at fans, spelarar og stab kan sjå fram mot eit flott og koronatrygt arrangement, uttaler Jaala Pulford, delstatsminister for turisme i Victoria.

Verdseinar Novak Djokovic har fått mykje omtale i forkant av turneringa, men av ganske andre grunnar enn tennisspelet sitt. Serbaren er uvaksinert mot covid-19, og han testa positivt på koronavirus 16. desember i fjor. Han vart i utgangspunktet nekta innreise til Australia, men vann fram i retten tidlegare denne veka.

Framleis kan immigrasjonsministeren i landet, Alex Hawke, overprøve avgjerda, og saka er ifølgje Hawkes kontor til ei grundig vurdering.

(©NPK)