Amerikanar tok første gull i para-VM: Oxaal nummer ni i langrenn

Adicoff sette i eit godt tempo frå start og gav ikkje frå seg noko særleg i løypa. Amerikanaren kontrollerte store delar av løpet og vann til slutt 16,8 sekund føre russiske Stanislav Tsjokhlajev.

Jurij Holub frå Kviterussland tok bronsen.

Norske Thomas Oxaal enda som nummer ni etter å ha vore bak frå start. Han greidde ikkje å hente noko særleg med tid undervegs i løpet. Han var 6.32 minutt bak Adicoff.

– Det var ganske tøft. Litt tungt å gå i dag. Vi opna jamt for å halde same tempo inn, men eg vart sliten. Litt synd at eg ikkje har ein knalldag, sa Oxaal til NRK etter løpet.

Kjartan Haugen konkurrer i ståandeklasse. Dei er akkurat no i gang med 12,5 kilometer.

