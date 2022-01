Sivert Haugli (22) teken opp av MLS-klubb

sport

Den norske 22-åringen vil framover vere med i Portland Timbers sesongoppkøyring i håp om å få kontrakt. Nordmannen var blant dei siste spelarane til å bli vald under superdraften.

Haugli har tidlegare spelt for Bærum i 2. divisjon, men drog til Virginia Tech University i 2018.

– Han har eigentleg gjort det veldig, veldig bra der. Virginia Tech er eit veldig sterkt lag og det er ikkje gitt at du går rett inn i laget og spelar masse med ein gong. Han har eigentleg gjort det ganske bra frå første dag, og han har utvikla seg år for år og vorte kaptein på laget. Han er ein stor midtstoppar på 196 centimeter, så han er veldig spennande, sa leiaren for College Scholarships USA, Nicolay Netskar.

Også Morten Bjørshol var på kandidatlista. Han vart likevel ikkje drafta.

