Regjeringa planlegg for OL-reise

sport

– Såframt pandemiavgrensingane ikkje blir så strenge at det ikkje er naturleg å reise, planlegg regjeringa å vere til stades både under OL og paralympiske leikar i Beijing, opplyser kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i regjeringa til NTB.

Til Paralympics er det kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) som reiser. Det er førebels ikkje klart kva statsråd som reiser til OL.

– Det er lang tradisjon for at den norske regjeringa er til stades på olympiske og paralympiske leikar som Norges idrettsforbunds gjester. Det er framleis mykje som er uklart når det gjeld det praktiske opplegget for OL i Beijing, skriv Solberg.

Måndag vart det klart at regjeringa i Sverige ikkje reiser til Kina. Årsaka er koronapandemien.

– Det er ikkje ein diplomatisk boikott. Vi presenterer kritikken vi har av Kina, som er velkjend, gjennom dei diplomatiske og politiske kanalane vi har, sa idrettsminister Anders Ygeman.

Tidlegare har land som Japan, USA, Australia, Storbritannia og Canada varsla diplomatisk boikott av leikane. Dei vil ikkje sende offisielle representantar til Kina.

(©NPK)