Koronatrøbbel for smørjesjefen for skiskyttarane – gav ny positiv virustest

Det opplyser Noregs Skiskytterforbund i ei pressemelding onsdag.

Fenre testa positivt for korona 28. desember. I kjølvatnet oppheldt han seg i isolasjon i 13 dagar og gav til saman tre negative hurtigtestar.

Måndag sette han seg så på flyet til Tyskland for å leie smørjeteamet under verdscuprennet denne veka i Ruhpolding.

«Vel framme testet han igjen negativt på hurtigtest to ganger, før han testet positivt med lav CT-verdi på IBUs PCR-test, og ble satt i isolasjon inntil videre», skriv forbundet.

– Dette er ein underleg situasjon. I samsvar med styresmaktenes og IBUs isolasjonsreglar er Fenre å rekne som frisk og smittefri, men likevel testa han positivt og hadde låg CT-verdi fjorten dagar etter påvist korona. Det er lite sannsynleg at han er smitteberande, basert på den internasjonale kunnskapen som finst, seier landslagslege Ola Berger.

– Vi er kjende med at det er mogleg å teste positivt utan å vere smitteberar lenge etter gjennomført sjukdom, men her er det CT-nivået som er unormalt. Dette følgjer vi no opp i samarbeid med IBU. Vi må berre ta dette til etterretning, ta med lærdommen vidare og håpe vi får smørjesjefen tilbake i jobb snarast mogleg, seier han.

