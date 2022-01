Dyngeland er ny målvakt i Brann

sport

– Eg gler meg veldig til å vere med på denne reisa med Brann. Eg har stor tru på prosjektet som er i gang her, og at vi skal rykke opp der vi høyrer heime, seier Dyngeland til brann.no.

Fana-mannen spelte for Sogndal før han gjekk til Elfsborg. I fjor vart han lånt ut til Vålerenga. No har han vorte løyst frå kontrakten med Elfsborg.

– Vi har ønskt å forsterke oss på målvaktplassen, og vi er veldig glad for at vi har fått til ein avtale med Mathias. Han er ei rutinert målvakt, som har spelt mange kampar i Sogndal. Han var òg god i dei kampane han stod under utlånet til Vålerenga i fjor, seier sportsleg leiar Jimmi Nagel Jacobsen i Brann.

Brann rykte ned til 1. divisjon etter ein dramatisk kvalifiseringskamp som enda med straffesparkkonkurranse mot Jerv i Oslo før jul.

