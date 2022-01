Djokovic innrømmer «feilvurdering» då han vart intervjua medan han var koronasmitta

sport

I eit innlegg på Instagram natt til onsdag norsk tid skriv den serbiske spelaren at han ønskjer å rette opp i feilinformasjon i saka.

Djokovic tok koronaprøva 16. desember. Han skriv at han først fekk vite om det positive svaret dagen etter, og etter at han deltok på eit tennisarrangement for ungdom.

Før dette besøket tok han ein hurtigtest, som gav negativt resultat, opplyser han.

– Eg var symptomfri og kjende meg fin, og eg fekk ikkje varselet om den positive PCR-prøva før etter arrangementet, skriv Djokovic.

Intervjuet i Beograd

Det aktuelle intervjuet fann stad endå ein dag seinare, 18. desember, i den serbiske hovudstaden Beograd.

Djokovic skriv at han var der for å oppfylle ein avtale om intervju og fotoshoot med franske L'Equipe, og at han avlyste alle andre avtalar.

– Eg kjende meg forplikta til å gjennomføre L'Equipe-intervjuet fordi eg ikkje ville skuffe journalisten, men eg sørgde for avstand og hadde på meg munnbind utanom då bileta vart tekne, skriv Djokovic.

– Då eg drog heim etter intervjuet for å vere i isolasjon i den påkravde perioden, ser eg i ettertid at dette var ei feilvurdering og innser at eg skulle ha flytta avtalen til eit anna tidspunkt, skriv han vidare.

Stansa ved innreise

Måndag denne veka vann Djokovic i retten etter å ha vorte stoppa på flyplassen i Melbourne og halde på karantenehotell. No trenar han medan han ventar på å få vite om visumet hans til Australia framleis er gyldig.

Immigrasjonsminister Alex Hawke kan overstyre avgjerda ved å bruke migrasjonslova. Hawkes kontor opplyste tysdag at saka framleis er oppe til vurdering, og at ho blir vurdert «grundig».

Ifølgje avisa Sydney Morning Herald var det på innreiseerklæringa kryssa av «nei» på spørsmål om Djokovic hadde vore på reise 14 dagar før han kom den 6. januar. Innanfor dei dagane hadde Djokovic reist frå Serbia til Spania. Han er fotografert både i Beograd og Marbella i den perioden. Å gi feil informasjon på det punktet er straffbart og kan føre til inntil eitt års fengsel.

Djokovic har fortalt styresmaktene at det australske tennisforbundet fylte ut skjemaet for han.

Ikkje vaksinert

Den serbiske tennisstjerna er ikkje vaksinert, men sidan han testa positivt for korona 16. desember, har han fått medisinsk fritak i storturneringa.

Han har vunne Australian Open heile ni gonger før.

– Trass i alt som har hendt, vil eg bli og prøve å delta i Australian Open. Eg flaug hit for å spele i ei av dei viktigaste turneringane vi har, framfor fantastiske fans, tvitra Djokovic etter rettsavgjerda måndag.

