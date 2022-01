Svensk OL-lege åtvarar: Friske utøvarar kan bli sende heim

sport

Årsaka er at Kina har ei anna grense for kor høge virusnivå det trengst for å bli sett på som koronasmitta.

– Risikoen finst for at ein utøvar må reise heim utan at noko er gale, seier Sveriges landslagslege Jakob Swanberg.

Det er under ein månad til vinter-OL i Beijing, og omikronvarianten av koronaviruset har smitta både dobbeltvaksinerte og folk som har teke boosterdose.

– Vi har sett fleire andre landslag som alpint og handball få smitte i laget. Det er skrekken no før OL, at også vi får eit positivt tilfelle, seier Sveriges landslagssjef i langrenn Anders Byström.

Alle som reiser til Beijing, må levere to negative koronatestar innanfor 96 timar før avreise.

– Det er ei frykt at det òg kan vere falske positive testar. Du veit aldri. At ein må sitje med hjartet i halsen og vente på svar, er ikkje gøy den siste tida inn mot OL, seier Byström.

Lågare grense

Det er usemje mellom den kinesiske arrangøren og enkelte medisinske ekspertar om kva reglar som skal gjelde for sjølve testinga og grenseverdien for positive testresultat før OL, skriv TT.

Det inkluderer CT-verdien som indikerer virusnivået i prøva. Kina har ei lågare grense enn dei fleste andre land. Ein PCR-test som er negativ i Noreg, kan gi eit anna svar i Beijing.

– Då risikerer ein å bli sett i karantene og må reise heim utan at noko er gale, seier Swanberg.

– Vi har jobba hardt for å påverke dette. Ikkje berre oss frå Sverige, men eit heilt nettverk av fleire medisinsk kyndige og lækjarar. Men det er ikkje lett å påverke dei kinesiske arrangørane, legg han til.

Eige panel

Før innreise til Kina er altså reglane knallharde. Under leikane er det derimot ein annan tone frå arrangøren. Saman med Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) blir det oppretta eit medisinsk panel som skal sjå på kvart enkelt tilfelle av dei som eventuelt testar positivt på korona i Beijing.

Det kan gjere at ein utøvar eller leiar raskare kan komme tilbake i OL-bobla.

Swanberg er likevel kritisk.

– Kor stor kapasitet har panelet? Samtidig blir det tidskritisk sidan det er kort tid mellom innkomst i Kina og konkurransane.

Skeptisk

Landslagssjefen trur ikkje dei siste vekene før vinterleikane vil gå knirkefritt for alle.

– Eg har veldig vanskeleg for å sjå for meg at alle som har planlagt å reise til Beijing, kan reise som planlagt. Det er ei så utbreidd smittespreiing at vi må rekne med at nokre individ ikkje får OL-draumen oppfylt, seier Byström.

Vinter-OL i Beijing blir arrangert frå 4. til 20. februar. Månaden etter vert Paralympics arrangert i landet.

