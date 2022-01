Djokovic: – Eg vil bli verande og delta i Australian Open

sport

– Eg er fornøgd og takksam over at dommaren oppheva visumkanselleringa mi. Trass i alt som har skjedd, vil eg bli og prøve å konkurrere i Australian Open. Eg konsentrerer meg om det. Eg flaug hit for å spele på eit av dei viktigaste arrangementa vi har framfor den fantastiske fansen, skriv han på Twitter.

Familien Djokovic stilte opp på ein pressekonferanse i heimlandet Serbia. Fleire av trofea til stjerna var plasserte på podiet.

– Eg vil takke alle som støtta han i Melbourne framfor det såkalla hotellet, sa Dijana Djokovic, mora til Novak, ifølgje BBC.

– Dette er den største sigeren i karrieren hans. Han er større enn ein Grand Slam, sa ho.

Broren Djordre opplyste at Novak allereie har trena måndag.

– Novak er fri og i stad trena han på ein tennisbane. Han kom til Australia for å spele tennis og prøve å vinne endå ein Grand Slam, sa han.

