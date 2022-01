Røiseland slo til med sterk sprintsiger i Oberhof

sport

Verdscupleiar Røiseland fekk éin bom på liggjande, fylte på ståande og god langrennsfart sørgde for endå ein siger for 31-åringen. Bak der vart det jamt. Svært jamt. Faktisk så jamt at 2.-plassen vart delt mellom to utøvarar.

Hanna Sola frå Kviterussland skaut to bom på liggjande, men god fart i løypa gjorde at ho berre var 7,1 sekund bak den norske veteranen i mål. Franske Julia Simons eine bom på ståande plasserte henne på same tid som Sola.

– Veldig herleg. Eg er godt fornøgd med løpet. Dette smakte veldig godt. Eg fekk beskjed på sisterunden at det kunne bli siger. Den trong eg å høyre, men eg starta tidleg og då var det umogleg å vite om det vart siger, sa Røiseland til NRK.

Ho irriterte seg over bommen på liggjande, sjølv om utgangspunktet før jaktstarten uansett er det aller beste. Sigeren var hennar fjerde for sesongen. Det kan gå mot eit godt OL for sørlendingen.

– Eg vart liggjande lenge og kjende med ein gong at eg bomma. Eg angra med det same at eg trekte av, sa Røiseland.

God Tandrevold

Dzinara Alimbekava skaut to bom på ståande og kom 22,6 sekund bak på 4.-plass.

Rett bak der vart det nok ein norsk topplass. Ingrid Landmark Tandrevold kollapsa i Oberhof sist vinter. Ho fekk hjarteflimmer på veg ut av matta etter siste skyting. Det same skjedde med henne i Oberhof i 2017, og ho kjende igjen symptoma då det skjedde på nytt i fjor.

I år skjedde løpet utan problem, og med éin bom på ståande gjekk ho inn 23,1 sekund bak Røiseland og vart nummer fire.

– Kjempegøy! Kjensla var mykje betre enn før jul. Dette var herleg. Det hjelpte veldig å nullstille i jula, sa Tandrevold til NRK.

Nilsson til OL

Stina Nilsson nøgde seg med éin bom og kom i mål som nest beste svenske på 14.-plass med 46,6 sekund opp til Røiseland. Det gjer at ho høgst sannsynleg sikra seg ein plass i Sveriges OL-tropp.

Dei andre norske enda lenger nede på listene. Ida Lien vart nummer 32, Karoline Knotten nummer 40, Emilie Aagheim Kalkenberg nummer 62 og Karoline Erdal nummer 78.

Tiril Eckhoff står over verdscuphelga i Oberhof. Ho prioriterer trening.

(©NPK)