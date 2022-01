Noreg opna med sølv og bronse i skøyte-EM: – Heilt utruleg

sport

Polen vann som venta gullet med tida 1.27,26 i lagsprinten til kvinnene. Kviterussland tok sølvet med 1.31,18, medan Noreg kom like bak med tida 1.31,43.

– Det var kjempegøy å gå der ute i dag. Vi gjorde som vi skulle. Eg trur vi fekk utnytta den kapasiteten vi har i laget, sa Ripsrud til Viaplay.

EM-debutant Ane By Farstad sørgde for bronsejubel med spurten sin på siste runde.

– Heilt fantastisk. Eg kunne ikkje bede om noko betre, sa ho.

Tyskland var det fjerde og siste laget i konkurransen og eit snautt sekund bak medalje.

Nederland trekte seg frå konkurransen like før meisterskapen, som auka medaljesjansane til Noreg betrakteleg. I tillegg deltok ikkje vanlegvis solide Russland.

Dei norske gutane på lagtempoen, representert med Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen, leverte ein svært god prestasjon med banerekord med tida 3.38,92.

Så kom Nederland og vann med 94 hundredels sekund, men Noreg kunne juble for sølvet. Italia tok bronsemedaljen heile fire og eit halv sekund bak Noreg. Polen og Kviterussland vart høvesvis nummer fire og fem.

– Heilt utruleg. Vi har to av to medaljar til no. For ein pangstart, sa Viaplays ekspert og tidlegare skøyteløpar Ida Njåtun.

(©NPK)