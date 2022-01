God start for Hovland på Hawaii

sport

Berre spelarar med turneringssiger på PGA-touren i fjor får vere med i turneringa med total premiesum på 8,2 millionar dollar. Den blir avvikla i Kapalua på Maui.

Hovland låg fem slag under par etter 11 hol og leia turneringa litt over halvvegs på den første runden. Han greidde birdie på 2., 3., 5., 6. og 10. hol.

Deretter vart det ei noko ujamn avslutning på runden. På hol 11, 12 og 13 vart det par. På det 14. holet hamna han i roughen etter eit svakt utslag og måtte droppe ballen. Det enda med ein dobbeltbogey for nordmannen.

Eagle

Etter å ha brukt to slag over par på hol 14, slo Hovland tilbake med ein eagle på hol 15, og viste at han høyrer heime i verdstoppen.

På det siste hola vart det par, bogey og par, noko som gir han ein delt 13.-plass med 69 slag, fire under par. Det er fire slag opp til australiaren Cameron Smith som leier turneringa.

Det skal spelast tre nye rundar på Hawaii, før årets første PGA-turneringsvinnar blir kåra søndag.

Trøbbel

Hovland hadde ei trøblete opplading til turneringa. Golfbagen dukka nemleg ikkje opp før onsdag. Dermed fekk han minimalt med trening før opningsrunden på torsdag.

– Det har vore frustrerande, for planen var å komme hit litt tidlegare å få litt trening. Eg har eigentleg ikkje trena på fire veker og blir veldig rusten fort, sa Hovland etter runden ifølgje Discovery.

– Eg tek den runden i dag, eg synest det er positivt. Men litt frustrerande òg når det kunne vore så mykje betre.

