Australias innanriksminister slår tilbake: – Eg hjelper ham gjerne ut av landet

sport

Ho seier at ho gjerne hjelper den serbiske verdseinaren ut av landet.

– Herr Djokovic blir ikkje halden fanga i Australia. Han er fri til å forlate landet når han ønskjer det. Grensepolitiet vil faktisk hjelpe han med det, seier Andrews til ABC News.

Foreldra til Djokovic har tidlegare gått ut og sagt at sonen blir halden fanga etter å ha snakka med han på telefon.

Bakgrunnen for situasjonen er at Djokovic ikkje hadde rett på visum når han kom til Australia onsdag. Etter lang tid med uvisse vart det denne veka klart at Djokovic hadde fått unntak frå det elles strenge vaksinekravet for å få spele i Australian Open.

Det skulle likevel vise seg ikkje å halde. Då serbaren og teamet hans kom til Australia onsdag, vart dei stoppa på flyplassen og nekta innreise. Han hadde då feil visum i og med at han ikkje er vaksinert.

Djokovic har sidan opphalde seg på eit karantenehotell der han truleg blir verande fram til saka skal opp i australsk rett tidlegast måndag. Han vil gjerne spele Grand Slam-turneringa.

