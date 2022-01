Tottenham fordømmer homohets frå eigne fans

sport

Tottenham skriv på nettsidene sine at klubben er ekstremt skuffa over homohetsen som kom frå delar av supporterskaren til dei liljekvite på Stamford Bridge onsdag kveld.

«Spurs» legg til at dei jobbar tett med LGBTQ+-fangruppa Proud Lilywhites for å skape eit innbydande og inkluderande miljø i klubben. London-laget seier at det er stolte av å vise fram prideflagg på stadion på kampdagar.

Proud Lilywhites bad òg Spurs-supporterar om å «tenkje før du syng», og la til i ei fråsegn: «Vi veit at dei fleste fans ikkje syng dette med mål om å diskriminere, utstøte eller fornedre oss, men verknaden det har bør ikkje undervurderast. Det har blitt brukt til å håne unge homofile menn i årevis. Tenk før du syng, vær så snill. Vi er Spurs, og vi er betre enn dette.»

«Ingen skal utsetjast for diskriminering på grunn av den seksuelle legninga si og/eller kjønnsidentiteten sin, og vi oppfordrar støttespelarar til å ikkje bruke denne songen», skriv Tottenham.

Chelsea vann kampen 2-0. Det var den første av to semifinaleoppgjer mellom London-rivalane i ligacupen.

(©NPK)