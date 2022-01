Slalåmrennet i Zagreb avlyst etter pangstart for Solevåg

sport

Etter at 19 løparar hadde køyrt, valde Det internasjonale skiforbundet (FIS) å stanse konkurransen. Då hadde arrangørane jobba iherdig med å skape like forhold for køyrarane.

Laust føre gjorde forholda i Kroatia svært krevjande, og løypa vart raskt forverra etter kvart som fleire deltakarar tok seg ned til mål. Arrangørane prøvde å reparere løypa med mellom anna å helle på vatn i lause svingar.

Allereie onsdag vart det rapportert om vrine forhold i Zagreb, og natt til torsdag kom det meir snø. Det gjorde situasjonen endå meir trøblete.

Avlysinga var svært dårlege nyheiter for Sebastian Foss Solevåg. Frå startnummer éin leverte det norske OL-håpet ein opningsomgang nærast fri for feil. Det ville gitt ei leiing på 49 hundredelar til næraste konkurrent framfor andre omgang i den kroatiske hovudstaden.

Kristoffersen-trøbbel

Ramon Zenhäusern frå Sveits følgde nærast Solevåg, medan franske Clément Noël var tredjemann. Noël var 58 hundredelar bak den norske leiartida.

Solevåg kom seg elles ikkje gjennom den krevjande løypa heilt utan problem. Mot slutten fekk Spjelkavik-løparen slått ut glaset på alpinbrillene i eit ublidt møte med ein port, og 30-åringen pådrog seg òg eit kutt på haka.

For Henrik Kristoffersen vart omgangen i Zagreb ein kjempenedtur. Romerikingen gjorde ein grov feil på toppen, og fekk òg trøbbel ved eit par høve lenger ned i løypa. I mål var han slått av Solevåg med heile 2,89 sekund.

Kristoffersen har slite med å lykkast i slalåm i vinter. I verdscuprennet i Madonna di Campiglio rett før jul køyrde han ut i annan omgang.

Svensk trøbbel

Solevåg vann Madonna-rennet og leier slalåmcupen saman med svenske Kristoffer Jakobsen. Begge står med 140 poeng.

Jakobsen hadde startnummer 15 i Zagreb torsdag og vart slått med over to sekund av Solevåg.

Timon Haugan, Lucas Braathen og Alexander Steen Olsen rakk aldri å starte før rennet vart stansa.

(©NPK)