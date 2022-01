Sebastian Samuelsson seier nei til boosterdose før OL

sport

Det røper han overfor Aftonbladet og grunngir det med at han ikkje tek sjansen på biverknader så tett opp til OL.

– Eg har ingen planar om å ta ein tredje dose, seier han til avisa.

– For meg kjennest det som svært risikabelt å få eit tredje stikk og ikkje vite om biverknadene.

Samuelsson seier at han fekk ein kraftig reaksjon etter stikk nummer to, som han fekk for eit halvt år sidan.

– Eg vart ganske påverka. Treninga gjekk ikkje bra, og eit slikt avbrekk har eg ikkje råd til no, seier han.

