Reuters: Australsk domstol utset avgjerd rundt Djokovic-utkasting til tidligast måndag

Den serbiske verdseinaren i tennis vart onsdag stoppa på flyplassen i Melbourne grunna eit ugyldig visum.

Det førte til massiv kritikk då Djokovic meldte at han hadde fått unntak fra vaksinekravet for å delta i Australian Open. Då han landa i Melbourne, viste det seg at teamet hans hadde søkt eit visum som ikkje er i ein kategori der ein kan få medisinsk fritak fra å vere vaksinert mot koronaviruset.

Dermed vart 34-åringen halden att på flyplassen, og seinere vart det klart at han måtte forlate landet utan deltaking i den prestisjetunge turneringa.

Det førte til at Djokovic og advokatane klaga saka inn til australske styresmakter. Ein dommar behandla saka torsdag morgon.

Der vart det klart at ei avgjerd vil komme tidligast måndag, ifølge Reuters.

Ifølge ABC News skal Djokovic ha sendt klage til både det australske tennisforbundet og helsestyresmaktene i delstaten Victoria.

Australian Open startar 17. januar.

