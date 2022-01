NFL-stjerne forsvarer draktkasting

sport

I tredje periode i kampen mot New York Jets sist søndag tok ein tydeleg opprørt Brown av seg drakta og kasta han på sidelinja. Han kasta også hanskar og undertrøye opp på tribunen før han sprang i garderoben med bar overkropp.

Det fikk både TV-kommentatorar og tilskodarar til å måpe.

Etter kampen gjorde Bucs-trenar Bruce Arians det klart at Brown var ferdig i klubben, og at han ville at stjerna skulle søke hjelp for den mentale helsa si.

No tek Brown til motmæle mot dei som meiner han ikkje har hovudet på rett plass. Han seier at det var smerter i ankelen som gjorde at han forlot banen.

– Eg spelte heilt til det var klart at eg ikkje kunne bruke ankelen til å prestere på mitt beste. På toppen av det var smerten helt ekstrem, seier Brown.

Stjernemottakaren har vore ein kontroversiell spelar gjennom store delar av NFL-karriera si og hatt fleire utanomsportslege hendingar. Denne sesongen vart han utestengd for å ha forfalska eit vaksinepass.

