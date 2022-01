Hockeyforbundet forlengjer kampstopp

sport

Før jul vart alle kampar i Hockey-Noreg utsette til og med 11. januar. Unntaket var eliteserien for menn og kvinner.

Torsdag opplyser hockeyforbundet at kampstansen vert gjort gjeldande også for 12. og 13. januar, sidan regjeringa har varsla at ei ny vurdering av dei nasjonale smitteverntiltaka kjem 14. januar.

Nøyaktig når eit eventuelt grønt lys for å restarte de ulike ligaane kan komme, er samstundes ikkje avklart.

«Vi vil komme med informasjon i neste uke om hva som gjelder for kampene fra og med 14/1. Vi vet per nå ikke hvilken dag regjeringen skal ha ny oppdatering av gjeldende smitteverntiltak», skriv hockeyforbundet på Twitter torsdag.

