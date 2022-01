El Fakiri inn i Branns trenarteam

sport

Den tidlegare toppspelaren og utanlandsproffen skal som toppspelarutviklar ha eit ekstra ansvar for utviklinga til dei yngste spelarane i A-lagstroppen, melder Brann.

– Eg er veldig glad for at klubben ønskjer å ha meg med vidare, og at eg har fått tilliten til å prøve å få det beste ut av dei yngste spelarane på A-laget og spelarar i akademiet, seier El Fakiri.

Han har skrive kontrakt ut 2024-sesongen.

El Fakiri har to periodar bak seg som spelar i Brann. Han stoppa på totalt 196 kampar for klubben.

44-åringen var òg proff i Monaco og Borussia Mönchengladbach. Han la opp etter 2014-sesongen.

