Aftonbladet: Tøff koronaregel blir endra – reduserer karantenetid i handball-EM

sport

Kjelder seier til den svenske avisa at EHF gjer om regelverket for kor mange dagar ein spelar må vere i karantene etter ein positiv koronatest gitt før EM. Han kan no opphevast tidlegast etter fem dagar og to negative prøvesvar.

Handball Planet sit på dei same opplysningane.

EHF oppdaterte tysdag koronareglane framfor meisterskapen i Slovakia og Ungarn. Ei vesentleg endring var at ein spelar som testar positivt i EM-oppkøyringa, måtte vente 14 dagar før han kunne spele igjen.

Det fekk fleire til å rope varsku. Blant dei var handballeksperten i dansk TV2, Bent Nyegaard, som meinte konsekvensane av den skjerpa regelen kunne gi alvorlege konsekvensar for gjennomføringa av meisterskapen.

– Det truar EM. Det er naivt å tru at det ikkje kjem fleire tilfelle når situasjonen er som han er akkurat no, sa Nyegaard.

Det har vore ei rekkje smittetilfelle i fleire EM-troppar den siste tida, blant dei hos Danmark, Sverige og Frankrike.

Håndball-EM startar 13. januar. Noreg er blant gullkandidatane.

(©NPK)