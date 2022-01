Verdscuprenna i Les Rousses blir ikkje flytta – kan bli ekstra renn i Planica

sport

Etter å ha undersøkt alternativ med aktuelle nasjonale skiforbund, kan vi stadfeste at verdscuprenna i langrenn som var planlagt avvikla i Les Rousses i Frankrike verken får ein ny dato eller blir flytta til ein annan stad, står det i ei melding frå FIS.

Det skulle avviklast ein minitour i Les Rousses helga 14. til 16. januar med sprint fri teknikk, 10 og 15 kilometer klassisk intervallstart og same distansar i fri teknikk med jaktstart.

Arrangementet vart tysdag avlyst på grunn av dei stadig skiftande koronarestriksjonane som ifølgje arrangøren gjorde det vanskeleg å garantere ei forsvarleg gjennomføring.

Avlysinga gjer at Planica 22. og 23. januar er einaste gjenståande verdscuprenn før OL. FIS melder at det no blir vurdert om det skal leggjast inn eit ekstra renn på den slovenske skistaden, der det allereie er dagsett klassisk sprint og skiathlon.

(©NPK)