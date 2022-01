Tredje strake siger for Kobayashi – vann føre Lindvik og Granerud i Bischofshofen

sport

Lindvik leidde etter første omgang takka vere eit kjempehopp på 137,5 meter. Han var 5,7 poeng føre Kobayashi og låg an til å ta innpå japanaren i samandraget.

Etter at Kobayashi hoppa 137,5 meter i finalen var det Lindviks tur som sistemann utfor. Han hoppa 135,5 meter og fekk betydeleg dårlegare stilpoeng enn Kobayashi under omtrent like forhold. Totalt enda han 4,7 poeng bak han, og Kobayashi auka dermed leiinga i hoppveka til 17,9 poeng før det siste rennet torsdag.

Granerud landa på 135,5 meter i begge hoppa sine. Han låg på tredjeplass etter første omgang og beheldt den plasseringa. Han enda 8,9 poeng bak vinnaren, som tok den tredje straken sigeren sin.

Juryen gjekk ned to avsatsar på farten etter 16 hopparar i finalen, etter at Markus Eisenbichler landa på 140,5 meter. Dei beste leverte lange hopp likevel, medan fleire av dei nest beste fall gjennom.

Robert Johansson enda på 7.-plass. Han hoppa seg opp seks plassar med eit finalehopp på 135 meter.

Oddsbombe

Johann André Forfang vart nummer 16 etter eitt godt og eitt dårleg hopp. Han var første nordmann i aksjon i snøvêret, og 134,5 meter heldt til 9.-plass etter første omgang. Dermed revansjerte han seg etter at han måndag vart utslått i kvalifiseringa då det framleis var meininga at det tredje hoppvekerennet skulle avviklast i Innsbruck.

– Det kjennest utruleg godt. Dagens oddsbombe, ver så god, sa Forfang sjølvironisk til TV 2. I finalen fall han ned på 123,5 meter.

Slovenske Lovro Kos fall ganske stygt på 136 meter under dei vanskelege forholda. Han kvalifiserte seg likevel til finaleomgangen der han leverte eit kjempehopp på 138,5 meter.

Utslått

Daniel-André Tande mislykkast i rennet etter eit godt kvalifiseringshopp som gav 3.-plass bak Kobayashi og Lindvik. Han fall ned på 125,5 meter, tapte duellen sin og er utslått.

Joacim Ødegård Bjøreng tok seg i hoppvekedebuten sin måndag heilskinna gjennom kvalifiseringa i Innsbruck, men han måtte etter flyttinga gjennom ny kvalifisering i Bischofshofen og vart utslått med skuffande 105,5 meter, som gav 65.-plass.

Fredrik Villumstad kvalifiserte seg heller ikkje. Han enda på plassen bak Bjøreng.

Torsdag blir hoppveka avslutta med nytt renn i Bischofshofen. Rennet på onsdag var flytta frå Innsbruck.

(©NPK)