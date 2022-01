sport

Det var seint tysdag at det vart klart at heile laget er sett i karantene etter at to spelarar testar positivt for koronavirus i hurtigtestar. Negative spelarar kan teste ut av karantene allereie torsdag.

Stjernen held andreplassen i eliteserien, eitt poeng bak Stavanger med éin kamp meir spelt.

