Medium: Djokovic stoppa ved framkomst i Australia – kan bli nekta innreise

Dermed ligg det an til at Djokovics hardt kritiserte unntak frå vaksinereglane i Australian Open likevel ikkje blir innvilga. Teamet til verdseinaren skal ha søkt eit visum som gjer at han ikkje er i ein kategori der ein kan få medisinsk fritak frå å vere vaksinert mot koronaviruset.

Det skriv mellom anna The Times og Sky Sports.

Gjennom onsdagen har det herska tvil rundt Djokovics medisinske unntak. Mange australiarar har reagert med sinne etter at tittelforsvararen og verdseinaren tysdag avslørte at han har fått unntak frå vaksinereglementet og dermed kan delta i Grand Slam-turneringa.

Turneringssjef Craig Tiley seier at Djokovic ikkje har vorte spesialbehandla, men oppmodar samtidig serbaren til å avsløre bakgrunnen for unntaket for å roe ned befolkninga.

Onsdag kveld lokal tid melde dessutan ABC News at det australske innanriksdepartementet vil gjennomgå Djokovics dispensasjon.

Det blir ikkje opplyst konkret kvifor saka skal kikkast nærare på, men departementet uttaler:

– Ingen person som skal delta i Australian Open, vil få noka form for særbehandling.

Tvil

Reglane for Australian Open, som startar 17. januar, seier at alle deltakarar må vere vaksinert mot koronaviruset eller ha eit medisinsk unntak. Unntaket skal godkjennast av to panel med uavhengige ekspertar.

Djokovic har ikkje opplyst på kva grunnlag han har fått medisinsk unntak, og dermed blir det sådd tvil rundt om stjerna faktisk bør få spele turneringa.

– Dersom årsakene til Djokovics fritak er utilstrekkelege, blir han send på første fly heim, kommenterer Australias statsminister Scott Morrison, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

– Han skal ikkje behandlast annleis enn nokon andre. Det skal ikkje vere nokon spesialreglar for Novak Djokovic i det heile, seier Morrison.

Skarpe reaksjonar

Fleire tennisprofilar og medisinske ekspertar i Australia reagerer sterkt på Djokovics unntak. Serbaren har tidlegare nekta å uttale seg om han er vaksinert mot viruset eller ei, men nyheita på tysdag gir ingen tvil om at han ikkje har late seg vaksinere.

– Avgjerda er som å spytte i ansiktet på alle innbyggjarar i Victoria og Australia, skriv TV-ekspert og tidlegare tennisspelar Sam Groth i ei spalte i avisa Herald Sun.

Stephen Parnis, tidlegare visepresident i Australias legeforeining, seier at Djokovic-unntaket sender eit motbydeleg signal til dei som prøver å stoppe spreiinga av koronaviruset.

– Eg bryr meg ikkje om kor god tennisspelar han er. Viss han nektar å la seg vaksinere, bør han ikkje sleppast inn (i landet), skriv han på Twitter.

