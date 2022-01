Dette er Olympiatoppens skrekkscenario før vinter-OL

sport

Tysdag, ein månad før opningsseremonien 4. februar, vart den pottetette OL-bobla sett i verk i Beijing.

Sidan då har tusenvis av OL-relatert støtteapparat, frivillige, reinhaldsarbeidarar, kokkar og bussjåførar innlosjert seg i den såkalla OL-bobla utan fysisk tilgang til omverda. Det står i kontrast til Tokyo-OL fem månader tidlegare der frivillige og anna personell kunne bevege seg ut og inn av bobla.

For utøvarar og andre som skal reise til Kina, er ein inne i ein periode som kan gjere det endå meir utfordrande å få koronaviruset. Testar ein positivt innanfor 30 dagar før avreise, må ein levere to negative koronatestar ekstra i tillegg til annan dokumentasjon.

– Den største bekymringa er no og fram til avreise. Blir ein smitta i dag, er det eit ekstremt skjemavelde, seier Aasne Fenne Hoksrud til NTB.

Ho er medisinsk ansvarleg i Olympiatoppen. Det er ikkje berre skjemaveldet som kan bli utfordrande med ein positiv test i januar, forklarer ho.

– Har ein koronainfeksjon, varierer det kor lenge ein er positiv. For nokre kan testen vere normal etter ti dagar, for andre kan det gå tre månader. Skrekken er at ein tredel blir smitta no og ikkje får dra, seier Hoksrud.

– Ekstremt forsiktig

Arrangøren i Beijing har oppmoda alle til å vere forsiktige dei to siste vekene før avreise. Olympiatoppen gjer sin del av jobben for å motverke smitte den siste tida.

– Vi oppmodar til å minimere fysisk kontakt og sosial omgang. Vi har understreka at ein må vere ekstremt varsam. Korleis dei vel å gjere det, er opp til kvart særforbund og utøvar. Vi har ingen konkrete føringar anna enn å vere varsame. Alle har motivasjon for å halde seg smittefri, så det går nesten av seg sjølv, seier Fenne.

– Skrekken er om ein av gullkandidatane får ein positiv test, legg ho til.

Langrennsløpar Heidi Weng uttalte til NTB tysdag at ho skal nærmast isolere seg heime på Lillehammer fram til eit nytt høgdeopphald før avreise til Beijing.

– Det er andre som skal handle i butikken for meg. Eg kjenner meg ganske trygg, sa ho.

Strengt

Globale medium og omkring 3000 idrettsutøvarar vil komme til den kinesiske hovudstaden i vekene framover. Når dei går inn i bobla med gjeldande smittevernreglar, må dei vere der til dei forlèt landet.

Alle må vere fullvaksinerte eller vere i 21 dagars karantene når dei kjem til landet. Alle vil bli testa dagleg og må bruke ansiktsmasker til kvar tid.

Alle i bobla blir oppmoda til ikkje å rope, heie eller synge, men heller å klappe, er blant tiltaka ein må forhalde seg til.

Det vart opna opp for tilskodarar busette i Kina i fjor haust. Omikronvarianten av koronaviruset har truleg gjort det vanskelegare. Framleis er det ikkje starta billettsal i Kina, og det er ikkje opplyst eit endeleg tal på kor mange som får vere til stades på dei ulike arrangementa.

– Trur det blir fine leikar

I Kina har koronatala vore låge på grunn av eit strengt regime. I Xi'an, ein by med over 13 millionar menneske, har det vore nedstenging i nesten to veker etter at fleire tilfelle vart oppdaga.

I Yuzhou, ein by med 1,2 millionar innbyggjarar, starta ei nedstenging måndag etter så lite som tre koronatilfelle, melder nyheitsbyrået AFP. Ingen av dei smitta hadde symptom. Mat og andre nødvendige varer blir leverte på døra, og berre i ekstraordinære tilfelle får folk forlate heimane sine.

Kina har blant dei 1,4 milliardane innbyggjarane sine registrert til saman 175 nye smittetilfelle tysdag.

Under OL har styresmaktene same strenge linje og mål om null smitte.

– Det er til vår fordel. Det gjer leikane tryggare for alle, seier Hoksrud.

– Vi må ikkje bli så vettskremde at vi ikkje gler oss til å dra. Eg trur det blir fine leikar innanfor rammene vi har. Vi får minne oss på det oppi alle skjemaa, seier ho.

