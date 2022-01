Vlhová vann i Zagreb – Tviberg på 9.-plass

sport

Vhlová har dermed vunne rennet i Zagreb tre gonger.

Den slovakiske slalåmspesialisten viste toar og verdscupleiar Mikaela Shiffrin frå USA til 2.-plass med eit halvsekund. Ho leidde òg etter første omgang.

Shiffrin har fire sigrar frå Zagreb, men var sjanselaus i forsøket på å ta sin femte. Shiffrin var tilbake etter å ha mista romjulsrenna med koronasmitte. Trass i ein flott finaleomgang klarte ho ikkje å ta den 47. verdscupsigeren sin. Ho tok inn 14 hundredelar på Vlhová, men det var langt frå nok.

Dei to beste var i ein klasse for seg. Austerrikske Katharina Liensberger køyrde ned til 3.-plassen, men ho var slått med over to sekund.

Vlhová køyrde solid slalåm frå startnummer 1, og ingen klarte å matche henne i den delvis løvdekte traseen i 1. omgang. Ho hadde 64 hundredels luke til Shiffrin.

Maria Therese Tviberg køyrde seg opp frå 15.- til 9.-plass med åttande beste tid i finaleomgangen.

Mina Fürst Holtmann var på 20.-plass etter første omgang, men hekta tidleg i finaleløypa.

