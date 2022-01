Svensk kommentator meiner Beijing-OL bør utsetjast

sport

Det skriv Pettersson i ein kommentar. Overfor Nettavisen utdjupar han:

– Grunnen til at eg meiner det, er sjølvsagt pandemien som idretten ikkje klarer å handtere. Vi har sett masse døme no der nesten kvar einaste fotballiga er ramma, og junior-VM i ishockey vart nettopp avlyst. At ein då skal gjennomføre den største meisterskapen av alle som om ingenting har hendt, det kjenner eg er ein stor risiko og eigentleg heilt unødvendig, seier svensken.

– Dersom smitten kjem inn i bobla til det svenske eller norske langrennslandslaget til dømes, er OL ein vits. Eit slikt OL vil ikkje eg oppleve, legg han til.

Ein positiv test under leikane vil føre til at meisterskapen er over. Då ventar 21 dagar i isolasjon, ifølgje kinesiske styresmakters reglar, skriv Nettavisen.

OL startar 4. februar.

(©NPK)