Shaw saknar intensitet: – Eg kjende ikkje at vi var til stades der saman

Shaw og lagkameratane får hard medfart i britisk presse etter den tamme kampen som resulterte i Ralf Rangnicks første tap som mellombels Manchester United-manager. Den rutinerte United-backen etterlyser både intensitet, forplikting og samhald etter nederlaget.

– Vi spelarane har vore her i lang tid. Vi har spelt heimekampar, og vi veit korleis det er når vi har intensiteten og berre føler at motivasjonen er der.

– I kveld synest eg at vi sleit. Ute på banen kjende eg ikkje at vi alle var til stades der saman. Vi kunne føle at vi sleit, og det er tøft, sa han etter kampen.

Shaw hyllar lagkameraten Phil Jones, som spelte sin første Premier League-kamp på nesten to år. Det poengterer kor mange kvalitetsspelarar United har i troppen utan å få det til å flyte.

– Det er vanskeleg. Du ser på troppen, på laget, og spelarane vi har … det er ein utruleg kvalitet. Men somme gonger er ikkje kvalitet nok. Vi treng intensitet, vi må vere meir aggressive, og vi må skaffe meir motivasjon.

– Frå utsida såg det sikkert ikkje ut som vi hadde noko av dette i dag, men i garderoben veit vi at vi ønsker å vinne. Vi veit kva vi vil. Men når vi går ut på den banen, må vi gi 100 prosent. Vi må gi alt vi har.

