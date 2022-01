Koronaviruset og OL skaper problem for SHL – sportsdirektøren er bekymra

sport

– Eg er bekymra for kombinasjonen mellom covid-19 og at vi har eit alternativt program for OL med avgrensa speledagar, seier Johan Hemlin.

Så langt er det smitte i 5 av 14 klubbar, og sju kampar er utsette denne veka. Tysdag vart Linköping det femte laget som vart ramma av positive koronatestar.

Dersom smittespreiinga held fram, og fleire kampar må utsetjast på grunn av spreiinga av omikronvarianten, kan det, til liks med førre sesong, bli aktuelt å forlengje sesongen og gjere justeringar i sluttspelsprogrammet.

– Vi sende eit brev til hockeyforbundet allereie i desember der vi tok omsyn til behovet for å gjennomgå avslutninga av grunnserien og eventuelle kommande finalar. Det er berre å førebu oss i tilfelle vi må gjere justeringar, seier Hemlin.

Ein diskusjon om SHL i det heile burde sleppe spelarar til OL i Beijing – sidan NHL trekte seg ut av turneringa – oppstod for ei tid tilbake då Frölunda-trener Roger Rönnberg stilte spørsmål om det.

Den diskusjonen kan bli teken opp igjen, men SHL er bunden av ein avtale med det svenske ishockeyforbundet.

