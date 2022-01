Klæbo suveren Tour de Ski-vinnar: – Stas!

sport

Sjur Røthe var bestemann opp alpinbakken Alpe Cermis, men 5.-plassen til Klæbo gjorde at han vann touren som han ville framfor russaren Aleksander Bolsjunov.

25-åringen vann fire av seks etappar og har dokumentert formidabel form framfor det som ventar i OL i Beijing i februar.

– Kor tilfredsstillande er det å ha prestert noko av det aller, aller beste som er levert i Tour de Ski-samanheng sidan starten i 2006/2007-sesongen?

– Det er sjølvsagt stas. Eg synest at vi har gjort mykje rett. Høgdetreninga har gitt resultat, og eg har klart å ta dei rette vala i forkant og undervegs. Eg har vore flink til å halde fokus på det eg skal ha fokus på. Eg tek med meg gode dagar herfrå og ser veldig fram til nokre rolege dagar heime, sa Klæbo på NTBs spørsmål.

– Har du nokon gong vore betre?

– Det er ikkje sikkert. Det er vanskeleg å seie. Eg er i alle fall bra no, eg har gjort det bra i Tour de Ski og er der eg ønskjer å vere.

– Er du bekymra for at du er for tidleg i form?

– Nei.

Utvikla

– Kvar har du utvikla deg mest denne sesongen?

– Det er distanseforma. Eg har jamt over teke steg der. Før har eg kunna vere med å kjempe på ein toppdag, no kan eg vere med å kjempe sjølv om eg ikkje har nokon super dag òg. Eg er jamt over jamnare med der oppe.

Planen for dei neste dagane er for lengst lagde. Først ventar nokre dagar heime saman med sambuaren Pernille, og kanskje blir det òg eit treff med familien som han ikkje har sett på ein månads tid.

Deretter går ferda igjen ned til Italia og eit nytt høgdeopphald i Seiser Alm før han 27. januar set seg på flyet til Beijing.

– Vi får sjå korleis forma blir inn mot OL. Eg trur at vi har gjort mykje rett, og vi har fått trena godt i denne perioden. Det blir spennande å sjå korleis det blir inn mot OL.

Forsiktig

Inn mot avreise gjeld det aller mest å halde seg frisk og unngå å bli smitta av koronaviruset. Det siste ville setje ein stoppar for heile OL-planen.

– Eg må berre vere forsiktig som eg kan vere og halde maksimalt med avstand.

Dei neste dagane blir det avgjort kven som får dei fire siste langrennsplassane til OL. For menn går høgst truleg dei siste plassane til Pål Golberg og vinnaren på tysdag Sjur Røthe.

Det vil ikkje overraske om dei to siste plassane for kvinner går til Anne Kjersti Kalvå og Mathilde Myhrvold.

Klæbo ordna den femte samanlagtsigeren til Noreg i herreklassen i skitouren. Han har tidlegare vunne éin gong (2018). I 2015 fekk Petter Northug sigeren etter at Martin Johnsrud Sundby vart fråteken førsteplassen på grunn av ei positiv dopingprøve. Sundby vann i 2014 og 2016.

