Bragstad signerte for Bayern München – held fram i RBK

Det melder Bayern München på sin nettstad. 20-åringen har underteikna ein kontrakt som gjeld til sommaren 2025.

– Vi har allereie i lang tid halde auge med Emilie. Ho er eit talent som vi ventar mykje av i framtida. Akkurat no er det viktig at ho får mykje speletid, og på dette tidspunktet gir det meining at ho speler vidare for Rosenborg, står det.

Allereie i september skreiv Nidaros at Bragstad vurderte tilbod frå utlandet og at Bayern München hadde uttrykt interesse. No er kontrakten i boks, men inntil vidare får RBK framleis nyte godt av ferdigheitene hennar på banen.

(©NPK)