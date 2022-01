sport

Russiske Natalja Neprjajeva var måndag den einaste som tukta henne på den legendariske skiarenaen ved Lagi di Tesero i hjartet av Val di Fiemme.

30-åringen frå Enebakk enda 3,7 sekund bak, og 5.-plassen i samandraget gjer at ho ligg 1.40 minutt bak Tour-leiar Neprjajeva framfor den avsluttande etappen opp alpinbakken Alpe Cermis.

Weng har hatt ein varierande tour under pari og klatra opp på pallen for første gong i denne utgåva.

Ho trudde at ho kanskje aldri har hatt betre ski enn på dei 10 kilometrane på tysdag fellesstart i klassisk teknikk.

– Det gjekk i rykk og napp, og det passa meg ekstremt bra i dag. Eg var sliten i starten, men hovudet var på plass og skia var 110 prosent på plass. Det var skikkeleg gode ski, og vesle meg suste forbi dei andre. Det er ikkje ofte det har skjedd. Smørjarane gjorde ein fantastisk god jobb. Eg hadde bra feste. Det er utruleg moro å gå på ski når skia er så bra.

– Korleis kjennest det med ein ny pallplass etter at det har vore ein del stong ut for deg hittil?

– I dag var det utruleg lett å halde følgje. Det er gøy at det kan svinge, og at ein kan klinke til av og til. Det er gøy for sjølvtilliten.

Svimmel

Weng vart liggjande roleg på ryggen ei stund i målområdet og grunngav det med at ho var svimmel.

Ho rangerer berre jaktstarten i Ruka i november som betre denne sesongen. Då hadde ho beste etappetid og gjekk seg opp til 3.-plass i samandraget.

– Den jaktstarten står høgast til no. Eg trefte godt med skia då også. Når du har gode ski skjer det eit eller anna med sjølvtilliten. Det er dei to gongene eg har hatt ekstremt gode ski i år.

– Kva tenkjer du om den siste etappen? Er det mogleg å nå pallen?

– Sidan det er fellesstart, så trur eg det er umogleg. Men tysdag er den beste dagen min, og eg har alt å vinne. Der er det berre å klinke til frå start og i botnen av bakken og opp til mål.

Godt

Utan Therese Johaug har dei norske kvinnene slite i årets tour. Det lyste lette over heile den norske gjengen etter Wengs pallplass. Berre sprintaren Mathilde Myhrvold hadde klart det tidlegare i touren. Weng har ikkje levd opp til forventningane.

– Godt for Heidi og godt for oss etter at det har vore litt under pari for henne hittil, sa landslagstrenar Ole Morten Iversen.

Han fortel at også han hadde håpa å sjå ei kvassare utgåve av Weng enn det som har vore tilfelle.

– Heidi har vore sterk i heile år. Ho har vore god på trening, og det ho har levert her, har vore litt under det vi har lov til å forvente, utan at det var ravdårleg. Det har vore sånn passe. Dette er veldig bra for oss. Når Therese ikkje har vore med, er det ikkje så mange som kan vere med å kjempe om pallplassar, og der skal Heidi vere.

Iversen meiner at toget har gått for Weng sidan ho ikkje har fått med seg noko frå sprintane.

– No handlar det om å klatre og nærme seg topp fem. Heidi kan gå bra der og ho, men det kan andre òg.

Tiril Udnes Weng vart nest beste norske på 8.-plass. I samandraget er ho nummer elleve framfor avslutninga.

Tour de Ski blir avslutta tysdag med ein fellesstart over ti kilometer med avslutning opp alpinbakken Alpe Cermis.

Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg vann Tour de Ski samanlagt i 2020 og 2019. Weng var best i 2018.

