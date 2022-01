TV 2: Tiril Eckhoff går ikkje i Oberhof

sport

Rett før jul reiste Tiril Eckhoff heim frå alpane i Le Grand-Bornand fordi kroppen ikkje spelte på lag. Ho varsla samtidig at ho skulle gjennomgå nokre medisinske sjekkar for å finne ut om noko var gale.

Planen var å komme tilbake i verdscupen i Oberhof til helga, men ho har bestemt seg for å vente.

– Eg skal ikkje gå i Oberhof, stadfestar Eckhoff til TV 2.

Eckhoff fortel til NRK at ho pådrog seg ei forkjøling i jula og at ho har vore sjuk ei veke.

– Eg køyrde første hardøkt for to dagar sidan og bestemde meg etterpå for at eg ikkje har lyst til å rushe tilbake. No må eg få kroppen i balanse og i god form før eg reiser ut i verdscupen igjen, seier ho.

Planen er no i staden å gå verdscuprenna i Ruhpolding, og deretter Anterselva før avreise til OL i Beijing.

