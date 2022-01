Sandstø: – Burde klart å grave endå meir

sport

Jervs kunngjering av Nattestad som den nye spelaren til klubben søndag kveld skapte sterke reaksjonar på Twitter og Facebook. Like etterpå kom kontrabeskjeden.

– Vi er ikkje større her enn at vi ikkje har problem med å seie at vi burde ha klart å grave endå meir. Vi valde å tru i staden å bruke tida det ville teke å vite litt meir. Så får vi bli betre på det, seier Sandstø til NTB måndag morgon.

– Var «stormen» på internett avgjerande i går kveld?

– Hovudsaka er gode venner og folk som er glad i klubben som har visst litt meir enn det vi har visst, svarer han.

– Må bli endå nøyare

Nattestad har aldri vore i Grimstad fysisk, og ingenting var signert då eliteserienykomlingen kunngjorde og droppa den nye spelaren søndag.

– Kva blir gjort for å endre på rutinane?

– I klubbens historie er det ei veldig spesiell hending som aldri har skjedd før og sannsynlegvis aldri vil skje igjen. Alle som kjenner Jerv som klubb, bortsett frå dei som kjem hit og taper kampar, opplever stemninga og Levermyr som familiær og at vi er ein gammaldags og koseleg klubb. Det kjem vi alltid til å vere, fortel Jerv-sjefen.

– Så må vi bli endå meir nøye med å finne alle aspekta rundt ein overgang, seier han.

Nøkkelvitne

– Kor mykje vi har visst, skal eg ikkje gå inn på. Det er ei sensitiv sak vi ikkje kan blande oss inn i og ikkje kan nok om. Vi har trudd meir enn vi har visst. Saka har vist seg å vere meir kompleks enn vi trudde, seier Sandstø.

Ein artikkel i fotballmagasinet Josimar fortel om bakgrunnen for reaksjonane søndag kveld. Nattestad skulle i 2019 vere nøkkelvitne i valdtektssaka mot tidlegare Molde-lagkamerat Babacar Sarr, men melde avbod fordi han skulle spele ein treningskamp i Danmark. Dermed måtte saka utsetjast, og ho kom aldri opp fordi Sarr drog frå landet.

Det har førebels ikkje lykkast NTB å komme i kontakt med Nattestad eller agenten hans.

Stopparen frå Færøyane har spelt fotball både i Danmark og seinast i Irland for Dundalk. Han har òg erfaring frå Molde og Aalesund.

