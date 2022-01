OL-vinnarar og verdsstjerner blant dei nominerte på Idrettsgallaen

sport

Måndag vart lista over nominerte klar, og ho inneheld stjernenamn i mange kategoriar.

Blant dei nominerte til årets namn finn ein mellom anna Kristian Blummenfelt (OL-gull triatlon), Magnus Carlsen (VM-tittel sjakk), Caroline Graham Hansen (tre titlar med Barcelona) og friidrettsprofilane Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm (begge OL-gull).

Dei internasjonale superstjernene Erling Braut Haaland (fotball), Viktor Hovland (golf) og Casper Ruud (tennis) er sjølvsagt òg med, både i årets namn-kategorien og til prisen som årets mannlege utøvar.

I alt skal det delast ut tolv prisar på Idrettsgallaen i Oslo Spektrum 8. januar. I juryen sit Tore Øvrebø (leiar), Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Ola By Rise, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

– Det har vore eit utruleg år for norske toppidrettsutøvarar, og aldri har vi vel opplevd så massive resultat både i sommar- og vinteridrettane. Det blir jobba godt i landslaga, og oversikta over dei nominerte viser at norske utøvarar og trenarar har handtert pandemien på ein imponerande måte, seier Øvrebø.

Dei nominerte til Idrettsgallaen (lista opp i alfabetisk rekkjefølgje):

Årets kvinnelege idrettsutøvar:

Jeanette Hegg Duestad (skyting), Tiril Eckhoff (skiskyting), Karoline Bjerkeli Grøvdal (friidrett), Caroline Graham Hansen (fotball), Gyda Westvold Hansen (kombinert), Therese Johaug (langrenn), Solfrid Koanda (vektløfting), Maren Lundby (hopp), Ragne Wiklund (skøyter).

Årets mannlege idrettsutøvar:

Kristian Blummenfelt (triathlon), Kjetil Borch (roing), Erling Braut Haaland (fotball), Eivind Henriksen (friidrett), Viktor Hovland (golf), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Sturla Holm Lægreid (skiskyting), Jarl Magnus Riiber (kombinert), Casper Ruud (tennis), Sebastian Foss Solevåg (alpint), Karsten Warholm (friidrett).

Årets kvinnelege parautøvar:

Aida Dahlen (bordtennis), Ann Cathrin Lübbe (riding), Vilde Nilsen (langrenn), Helle Sofie Sagøy (badminton), Birgit Skarstein (roing).

Årets mannlege parautøvar:

Jens Lasse Dokkan (riding), Salum Ageze Kashafali (friidrett), Jesper Saltvik Pedersen (alpint), Tommy Urhaug (bordtennis).

Årets gjennombrot:

Harald Østberg Amundsen (langrenn), Lucas Braathen (alpint), Halvor Egner Granerud (hopp), Gyda Westvold Hansen (kombinert), Sturla Holm Lægreid (skiskyting), Oscar Marvik (bryting), Ragne Wiklund (skøyter).

Årets lag:

Bodø/Glimt (fotball), Handballjentene (handball), Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball), Vipers Kristiansand (handball), Helene Næss/Marie Rønningen (segling)

Årets trenar:

Leif Olav Alnes (friidrett), Johan Flodin (roing), Thorir Hergeirsson (handball), Gjert Ingebrigtsen (friidrett), Kåre Mol (sandvolleyball), Patrick Oberegger (skiskyting), Arild Tveiten (triathlon).

Årets namn:

Kristian Blummenfelt (triathlon), Magnus Carlsen (sjakk), Tiril Eckhoff (skiskyting), Erling Braut Haaland (fotball), Handballjentene (handball), Caroline Graham Hansen (fotball), Viktor Hovland (golf), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Therese Johaug (langrenn), Salum Ageze Kashafali (friidrett), Maren Lundby (hopp), Sturla Holm Lægreid (skiskyting), Casper Ruud (tennis), Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball), Birgit Skarstein (roing), Karsten Warholm (friidrett).

Årets eldsjel (eigen jury):

Terje Redtrøen (Tylldal), Vera Schnabel (Bodø Bokseklubb), Tor Helge Skretting (Sola Cyckleklubb).

Årets heiderspris:

Juryen tildeler og grunngir, ingen blir nominerte.

Årets førebilete:

Juryen tildeler og grunngir, ingen blir nominerte.

Prisen til utøvarane:

Toppidrettsutøvarane nominerer og stemmer sjølv.

