Han hadde over 20 sekund ned til Iivo Niskanen ved målgang. Klæbo såg nesten uberørt ut etter rennet og lyser av form.

– Eg hadde ingen sjanse til å følgje han, sa Niskanen til TV3.

– Kva skal eg seie? I dag var det artig å gå skirenn, sa Klæbo til same kanal.

Didrik Tønseth vart nest beste nordmann på sjetteplass, slått med vel 40 sekund av Klæbo. Erik Valnes kom inn som sjuandemann.

Klæbo tok den 46. verdscupsigeren sin. Dermed tangerte han Bjørn Dæhlies rekord.

Artig

Løparane gjekk 15 kilometer fellesstart i klassisk stil. Midtvegs i konkurransen køyrde finnen Niskanen opp tempoet, og han fekk med seg Klæbo. Dei to drog så hardt at feltet bak dei fekk trøbbel.

– Dei tre første rundane gjekk roleg, så eg gjekk og håpa på at nokon skulle setje opp farten. Då Iivo drog frå, så eg at det byrja å sprekke opp. For første gong i historia kjende eg på at eg måtte hjelpe til litt sjølv òg. Då eg fekk luke på den femte runden, tenkte eg at det ville vere artig å gå frå. Eg gjekk alt eg var kar om, sa Klæbo om vinnarløpet.

Aleksandr Bolsjunov jakta på tetduoen, men kom ikkje opp. I staden sa Klæbo takk og farvel etter vel elleve kilometer. Niskanen måtte òg gi seg.

– Han er i enorm form. Det ser ikkje ut som noko bit på han. Det kan vel ikkje sjå betre ut før eit OL, sa TV3s ekspertkommentator Åge Skinstad om Klæbo.

Trefte godt

Dei norske smørjarane hadde ein fin dag i den italienske fjellheimen. Det norske laget hadde svært gode ski.

Avgjerda i Tour de Ski fell tysdag. Då skal løparane opp alpinbakken ved fjelltoppen Alpe Cermis. Vêrprognosane tyder på lettskya vêr med tilløp til sol på avslutningsdagen. Klæbo leier soleklart før finaleetappen. Han har heile to minutt til gode på toaren Bolsjunov.

Bolsjunov deltek som dobbelt tittelforsvarar i TdS etter sigrar i fjor og i 2020. Klæbo vann i 2019.

Even Northug var med i ein situasjon der fleire løparar gjekk i bakken etter vel to kilometer. Nordmannen tapte mykje terreng etter å ha vorte sjenert grovt.

