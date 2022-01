Fem nordmenn vidare i Innsbruck – Forfang og Villumstad slått ut i kvalifiseringa

sport

Det var verdscupleiaren og leiaren i hoppveka samanlagt, japanske Ryoyu Kobayashi, som var best i kvalifiseringa.

Robert Johansson er nummer sju i samandraget. Han fekk opp 122 meter og 116,1 poeng og vart best av dei norske med 11.-plassen sin.

Marius Lindvik er toar i samandraget og 13 poeng bak japanaren som har vunne dei to første renna. Han landa på 117,5 meter, som heldt til 14.-plass.

Daniel-André Tande landa på 119 meter og 111,2 poeng etter eit nestenhopp av Kongsberg-hopparen. Det vart 17.-plass. Halvor Egner Granerud syntest å få dreis på Bergisel-bakken, men fekk berre opp 116 meter under tøffe forhold i kvalifiseringa. Han vart nummer 22.

Joacim Ødegård Bjøreng måtte stå over dei to første renna i Tyskland etter positiv koronatest før jul. Han er no erklært frisk igjen og kom ned til for å delta i renna i Innsbruck og Bischofshofen. 26-åringen får hoppvekedebuten sin etter 115 meter og 101,3 poeng i kvalifiseringa.

Han får derimot eit seint startnummer og ein tøff duellant i rennet på tysdag. Han møter sveitsaren Killian Peier i duellen,

– Eit greitt hopp og gøy å få delta i hoppveka, sa Bjøreng til TV 2.

Johann André Forfang har ikkje funne stabiliteten og har levert alt frå gull til granbar. I kvalifisering vart det berre granbar med 106,5 meter og 89,4 poeng.

– Dårlege forhold. Det skil noko kraftig i denne bakken. Skikkeleg ergerleg å ikkje få hoppe rennet, sa Forfang.

Tromsøhopparen var blant dei med dei dårlegaste forholda av alle i kvalifiseringa.

Fredrik Villumstad tok seg vidare til finalen i nyttårshopprennet i debuten. Men med 104,5 meter var han langt unna å kvalifisere seg til det tredje rennet i hoppveka.

Bergisel-bakken er den minste av dei fire bakkane i hoppveka og har ein bakkerekord på 138 meter. Det var måndag utfordrande forhold som vanleg i Bergisel med tanke på svært varierande vind.

