Sonen til Uwe Rösler klar for LSK

sport

– Det kjennest som å komme heim. Eg har veldig gode minne herfrå. Eg gler meg veldig, veldig til å ta på meg LSK-drakta og spele framfor Kanari-fansen på Åråsen. Det blir veldig gøy, seier Colin Rösler til nettstaden til klubben.

Forsvarsspelaren har ei fortid i akademiet til Manchester City og den nederlandske klubben NAC Breda. Han har ei rekkje aldersbestemde landskampar for Noreg.

Uwe Rösler signerte for Lillestrøm sommaren 2002, men måtte leggje opp etter at han fekk påvist kreft i 2003. Tyskaren hadde trenaransvaret i klubben i 2005 og 2006.

– Pappa synest det er gøy at ein Rösler er tilbake på Åråsen. Han sa at klubben er i ein veldig bra posisjon, og at det berre var å signere, kose seg og vinne kampar for LSK, seier sonen.

(©NPK)