Idrettspresidenten om OL i Kina: – Ein vanskeleg balansegang

Boikott og markeringar i samband med fotball-VM i Qatar og OL i Kina i februar har prega mykje av debatten i idrettsrørsla det siste året.

– Vi skal aldri gå på akkord med våre eigne verdiar, det er eg veldig oppteken av. Det å ha ei tydeleg og skarp stemme er viktig, seier Berit Kjøll til NTB.

Ho framhevar markeringane til fotballandslaget for grunnleggjande menneskerettar knytt til VM i Qatar og vinteridrettsutøvarar som har valt å gjere det same med tanke på OL i Kina.

– Det må aldri herske tvil om verdiane våre, seier Kjøll.

Ikkje ropert

Fleire utøvarar som er aktuelle for å reise til OL i Beijing, har likevel etterlyst ei klarare retning frå dei styrande organa til idretten i spørsmålet om menneskerettane i Kina. Langrennsløparen Johannes Høsflot Klæbo er ein av dei som har meint at idrettsforbundet og Olympiatoppen burde markert seg tydelegare.

– Eg har respekt for at det er mange ulike synspunkt på korleis idretten bør agere i politiske spørsmål som dette. Men det er veldig lett å kritisere, seier Kjøll, som forsvarer strategien Norges idrettsforbund har følgt.

Ho meiner det ikkje hadde tent saka om ho eller idretten hadde «brukt ropert i tide og utide» i spørsmålet om menneskerettar og OL.

– Vi har jobba veldig solid og strukturert internt i idretten. Frå idrettsstyrets side har vi jobba med gode strategiar som har vorte forankra i heile norsk idrett og vedteke på idrettstinget. Det har vore måten vi går fram på, seier Kjøll, som likevel innrømmer at dette er eit vanskeleg spørsmål.

Støtte til utøvarane

– Det er ein krevjande balansegang mellom det å vere ein idrettsorganisasjon og det å spele ei større rolle med tanke på menneskerettar og demokrati.

Kjøll seier at det er lagt godt til rette for at utøvarar kan markere standpunkt.

– Det kan vere støtte til grunnleggjande menneskerettar, verdiane av idretten eller andre ting dei er opptekne av. Det er velkomme, seier Kjøll, som peikar på at det er gitt informasjon og rettleiing for å skape medvitne utøvarar og andre deltakarar som skal til OL og Paralympiske leikar (PL).

Ho er òg oppteken av å ta vare på dei som av ulike grunnar ikkje ønskjer å markere nokon ståstad i politiske spørsmål.

– Eg har òg stor respekt for idrettsutøvarar som ikkje ønskjer å ta til orde, fordi dei fokuserer på idretten sin, det er òg veldig viktig at vi respekterer det. Eigenverdien er idretten, og det er det som er kjernen i alt det vi driv med, seier ho.

Ser ei endring

Kjøll meiner det er positive teikn å sjå knytt til vilkåra for å få arrangere store meisterskapar i framtida.

– Etterleving av grunnleggjande menneskerettar blir no svært tillagd stor vekt ved framtidige tildelingar av OL og PL, seier Kjøll.

Ho meiner det må få konsekvensar om dette ikkje blir følgt opp etter ei tildeling.

– I verste fall må arrangøren bli fråteke meisterskapen, seier idrettspresidenten.

