Tysklands utanriksminister reiser ikkje til OL

Baerbock vart 8. desember utnemnd til ny utanriksminister i Tyskland, men har allereie bestemt seg for at ho ikkje vil vere til stades under dei olympiske leikane i Asia i februar.

– Eg er ein stor fan av sport, men denne gongen vil eg definitivt ikkje reise. Tidlegare har det heller ikkje vore vanleg at utanriksministeren har reist til OL, seier ho til nyheitsbyrået DPA.

Ho seier at valet er hennar eige, men at Tyskland framleis er i dialog med andre EU-land om ein mogleg diplomatisk boikott.

Japan, USA, Australia, Storbritannia og Canada har allereie varsla diplomatisk boikott av leikane og vil ikkje sende offisielle representantar til Kina.

Noreg har gjort det klart at ein diplomatisk boikott er uaktuelt. Minst to statsrådar reiser til Kina i samband med OL og paralympiaden, og den eine er kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

